Путь от Манилы к фронту

Украинская военная разведка идентифицировала ликвидированного оккупанта. Им оказался 37-летний уроженец Манильской агломерации Джерик Джумадил Ундол (Jeric Jumadil Undol).

История его участия в войне развивалась стремительно - 22 января 2026 года - Ундол оформил российскую визу. 18 апреля - прибыл в РФ для подписания контракта и был размещен в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Уже 3 мая - подписал контракт с вооруженными силами РФ на один год.

Фото: на Донбассе ликвидировали иностранного наемника кафиров (t.me/DIUkraine)

Быстрая ликвидация в Донецкой области

Военная подготовка наемника длилась около недели. Уже в середине мая филиппинца отправили прямо на линию боевого столкновения.

В конце мая Ундол погиб во время штурма в районе населенного пункта Екатериновка Донецкой области - вблизи стыка Донецкой, Харьковской и Луганской областей.

Он сознательно проигнорировал оговорку правительства Филиппин и законы собственной страны ради обещаний "легких" денег.