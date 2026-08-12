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ГУР идентифицировало филиппинца, погибшего за армию РФ

15:30 12.08.2026 Ср
2 мин
Ради обещаний "легких" денег он проигнорировал предостережение
aimg Сергей Козачук
Фото: наемник РФ из Филиппин погиб в Донецкой области (t.me/DIUkraine)

На войне против Украины погиб очередной иностранный наемник русской армии. Разведчикам удалось установить личность гражданина Филиппин, ликвидированного в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Путь от Манилы к фронту

Украинская военная разведка идентифицировала ликвидированного оккупанта. Им оказался 37-летний уроженец Манильской агломерации Джерик Джумадил Ундол (Jeric Jumadil Undol).

История его участия в войне развивалась стремительно - 22 января 2026 года - Ундол оформил российскую визу. 18 апреля - прибыл в РФ для подписания контракта и был размещен в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Уже 3 мая - подписал контракт с вооруженными силами РФ на один год.

Фото: на Донбассе ликвидировали иностранного наемника кафиров (t.me/DIUkraine)

Быстрая ликвидация в Донецкой области

Военная подготовка наемника длилась около недели. Уже в середине мая филиппинца отправили прямо на линию боевого столкновения.

В конце мая Ундол погиб во время штурма в районе населенного пункта Екатериновка Донецкой области - вблизи стыка Донецкой, Харьковской и Луганской областей.

Он сознательно проигнорировал оговорку правительства Филиппин и законы собственной страны ради обещаний "легких" денег.

Как РФ вербует людей на войну

Напомним, что Российская Федерация активно наращивает усилия по пополнению рядов своей армии, применяя как финансовое поощрение, так и силовые методы.

Во многих регионах страны-агрессорки значительно увеличили расходы на вознаграждения для так называемых "охотников за контрактниками".

Чиновники выплачивают гражданским вербовщикам в десятки раз большие суммы, чем в прошлом, лишь бы выполнить план и избежать объявления новой волны общей мобилизации. В настоящее время такую практику привлечения людей ввели уже в 56 регионах РФ.

Параллельно с этим оккупанты переходят к непосредственному принуждению. В российских городах начали испытывать насильственное задержание людей прямо на улицах. Задержанных силой доставляют в пункты отбора, где под давлением заставляют подписывать контракты с Министерством обороны РФ.

Сначала подобные случаи фиксировали в Пензе, а затем практику "бусификации" развернули и в российском Омске.

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