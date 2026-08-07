Регіони РФ не шкодують грошей "мисливцям за контрактниками" через страх мобілізації

Кількість регіонів країни-агресорки, де практикують подібні винагороди, зросла до 56.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Регіони Росії масштабують виплати вербувальникам

У серпні 2025 року таких регіонів було лише 31. Найбільше - приблизно у 10 разів - зросла винагорода рерутерам на війну проти України у дотаційній Смоленській області.

У 38 з 56 регіонів винагороди за вербування на війну передбачені офіційними регіональними та муніципальними програмами, зазначає видання.

Також вони закріплені у:

постановах урядів,

указах губернаторів,

розпорядженнях органів виконавчої влади.

У 18 регіонах виплати відбуваються приватно через рекрутерські агентства. За роки війни проти України у Росії створено майже 100000 рекламних агентств, під дахом яких часто працюють вербувальники до армії.

Скільки платять

Нинішнього року 8 регіонів підвищували виплати рекрутерам, деякі - багаторазово.

Найзначніше винагороду вербувальникам підняла Смоленська область - зі 115 000 до 1 млн рублів. Регіон також збільшив виплати контрактникам - з 1,6 до 2,1 млн рублів, пише The Moscow Times.

Виплати "мисливцям за контрактниками" також підвищили традиційно небагаті регіони:

Самарська,

Рязанська,

Саратовська,

Іркутська,

Калінінградська,

Кемеровська області,

Республіка Алтай

Умови виплат можуть відрізнятися від регіону до регіону:

дехто пропонує винагороду будь-кому, хто приведе контрактника;

інші - лише співробітникам держустанов;

різні категорії вербувальників отримують різні суми.

Наприклад, до 2026 року в Кемеровській області силовикам платили 91 954 рублі за контрактника, а цивільним - 114 943 рублі, а тепер виплати зрівняли.

Часто розмір винагороди залежить від прописки потенційного контрактника. Так, у Рязанській області з 1 серпня за мешканця іншого регіону Росії та іноземця з далекого зарубіжжя почали платити по 804 598 рублів.

"Якщо вербування не спрацює, то буде проведено мобілізацію. Саме тому зараз регіони отримали вказівку проводити агресивне вербування, а держава заплющує очі на порушення закону", - вважають правозахисники.

Чи вистачає добровольців

Регіони можуть і далі піднімати виплати і контрактникам, і вербувальникам, щоб запобігти загальній мобілізації, упевнений економіст Дмитро Некрасов.

"Гонка вербувальників" відбувається на тлі загального зниження кількості добровольців. Набір контрактників на війну проти України впав до мінімальних показників за три роки, підрахував німецький економіст Яніс Клюге.

За перше пів річчя регіони змогли завербувати близько 200 тисяч контрактників, пише видання.

Деякі області, намагаючись виконати план з вербування, вдаються до силових методів. Так, у Пензенській, Ростовській, Амурській та Новосибірській областях, Приморському та Хабаровському краях у липні пройшли "облави" на чоловіків, яких примушували підписувати контракти на участь у війні, зазначає видання.