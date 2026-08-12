У РФ почали тестувати бусифікацію: чоловіків забирають просто з вулиць

У російському Омську повідомляють про нову практику залучення чоловіків до військової служби. Затриманих доставляють до пунктів відбору, де їх під примусом змушують підписати контракт із Міноборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Омское гражданское объединение ".

Один із таких випадків стався днями, коли 31-річного чоловіка затримали на вулиці, коли він пив пиво. Після цього його доставили до пункту відбору "Сіріус 55".

За словами родичів, там на чоловіка чинили психологічний тиск, після чого він підписав контракт із Міністерством оборони РФ. Родичі звернулися до прокуратури, однак там попросили "надати додаткові документи та звернутися повторно".

Чоловіків можуть вербувати під час рейдів

Формально рейди за участю поліції та працівників військових структур можуть проводитися для пошуку людей, які порушують правила військового обліку.

Однак, як зазначається, затриманим також пропонують або нав'язують підписання контрактів із російським Міноборони.

Бусифікатори у Пензі (фото t.me/Govorit_NeMoskva)

За словами представників правозахисного проєкту "Идите лесом", російській владі стає дедалі складніше залучати добровольців для участі у війні. Через це, на думку правозахисників, влада розширює практику примусового вербування.

Серед методів, які вони називають, - затримання чоловіків на вулицях, візити чиновників додому та на роботу, а також вербування боржників, умовно засуджених і нещодавно демобілізованих військовослужбовців.