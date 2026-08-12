ГУР ідентифікувало філіппінця, який загинув за армію РФ
На війні проти України загинув черговий іноземний найманець російської армії. Розвідникам вдалося встановити особу громадянина Філіппін, який ліквідований на Донеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
Шлях від Маніли до фронту
Українська воєнна розвідка ідентифікувала ліквідованого окупанта. Ним виявився 37-річний уродженець Манільської агломерації Джерік Джумаділ Ундол (Jeric Jumadil Undol).
Історія його участі у війні розвивалася стрімко - 22 січня 2026 року - Ундол оформив російську візу. 18 квітня - прибув до РФ для підписання контракту та був розміщений у центрі військово-патріотичного виховання молоді "Авангард".
Вже 3 травня - підписав контракт із збройними силами РФ на один рік.
Фото: на Донбасі ліквідували іноземного найманця окупантів (t.me/DIUkraine)
Швидка ліквідація на Донеччині
Військова підготовка найманця тривала лише близько тижня. Вже в середині травня філіппінця відправили безпосередньо на лінію бойового зіткнення.
Наприкінці травня Ундол загинув під час штурму в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області - поблизу стику Донецької, Харківської та Луганської областей.
Він свідомо проігнорував застереження уряду Філіппін та закони власної країни заради обіцянок "легких" грошей.
Як РФ вербує людей на війну
Нагадаємо, що Російська Федерація активно нарощує зусилля для поповнення лав своєї армії, застосовуючи як фінансове заохочення, так і силові методи.
У багатьох регіонах країни-агресорки значно збільшили витрати на винагороди для так званих "мисливців за контрактниками".
Чиновники виплачують цивільним вербувальникам у десятки разів більші суми, ніж торік, аби лише виконати план та уникнути оголошення нової хвилі загальної мобілізації. Наразі таку практику залучення людей запровадили вже у 56 регіонах РФ.
Паралельно з цим окупанти переходять до безпосереднього примусу. У російських містах почали випробовувати насильницьке затримання людей прямо на вулицях. Затриманих силою доправляють до пунктів відбору, де під тиском змушують підписувати контракти з Міністерством оборони РФ.
Спочатку подібні випадки фіксували в Пензі, агодом практику "бусифікації" розгорнули й у російському Омську.