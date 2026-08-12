ГУР идентифицировало филиппинца, погибшего за армию РФ
На войне против Украины погиб очередной иностранный наемник русской армии. Разведчикам удалось установить личность гражданина Филиппин, ликвидированного в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Путь от Манилы к фронту
Украинская военная разведка идентифицировала ликвидированного оккупанта. Им оказался 37-летний уроженец Манильской агломерации Джерик Джумадил Ундол (Jeric Jumadil Undol).
История его участия в войне развивалась стремительно - 22 января 2026 года - Ундол оформил российскую визу. 18 апреля - прибыл в РФ для подписания контракта и был размещен в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".
Уже 3 мая - подписал контракт с вооруженными силами РФ на один год.
Фото: на Донбассе ликвидировали иностранного наемника кафиров (t.me/DIUkraine)
Быстрая ликвидация в Донецкой области
Военная подготовка наемника длилась около недели. Уже в середине мая филиппинца отправили прямо на линию боевого столкновения.
В конце мая Ундол погиб во время штурма в районе населенного пункта Екатериновка Донецкой области - вблизи стыка Донецкой, Харьковской и Луганской областей.
Он сознательно проигнорировал оговорку правительства Филиппин и законы собственной страны ради обещаний "легких" денег.
Как РФ вербует людей на войну
Напомним, что Российская Федерация активно наращивает усилия по пополнению рядов своей армии, применяя как финансовое поощрение, так и силовые методы.
Во многих регионах страны-агрессорки значительно увеличили расходы на вознаграждения для так называемых "охотников за контрактниками".
Чиновники выплачивают гражданским вербовщикам в десятки раз большие суммы, чем в прошлом, лишь бы выполнить план и избежать объявления новой волны общей мобилизации. В настоящее время такую практику привлечения людей ввели уже в 56 регионах РФ.
Параллельно с этим оккупанты переходят к непосредственному принуждению. В российских городах начали испытывать насильственное задержание людей прямо на улицах. Задержанных силой доставляют в пункты отбора, где под давлением заставляют подписывать контракты с Министерством обороны РФ.
Сначала подобные случаи фиксировали в Пензе, а затем практику "бусификации" развернули и в российском Омске.