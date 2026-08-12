ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ГУР идентифицировало филиппинца, погибшего за армию РФ

15:30 12.08.2026 Ср
2 мин
Ради обещаний "легких" денег он проигнорировал предостережение
aimg Сергей Козачук
ГУР идентифицировало филиппинца, погибшего за армию РФ Фото: наемник РФ из Филиппин погиб в Донецкой области (t.me/DIUkraine)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

На войне против Украины погиб очередной иностранный наемник русской армии. Разведчикам удалось установить личность гражданина Филиппин, ликвидированного в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Путь от Манилы к фронту

Украинская военная разведка идентифицировала ликвидированного оккупанта. Им оказался 37-летний уроженец Манильской агломерации Джерик Джумадил Ундол (Jeric Jumadil Undol).

История его участия в войне развивалась стремительно - 22 января 2026 года - Ундол оформил российскую визу. 18 апреля - прибыл в РФ для подписания контракта и был размещен в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Уже 3 мая - подписал контракт с вооруженными силами РФ на один год.

Фото: на Донбассе ликвидировали иностранного наемника кафиров (t.me/DIUkraine)

Быстрая ликвидация в Донецкой области

Военная подготовка наемника длилась около недели. Уже в середине мая филиппинца отправили прямо на линию боевого столкновения.

В конце мая Ундол погиб во время штурма в районе населенного пункта Екатериновка Донецкой области - вблизи стыка Донецкой, Харьковской и Луганской областей.

Он сознательно проигнорировал оговорку правительства Филиппин и законы собственной страны ради обещаний "легких" денег.

Как РФ вербует людей на войну

Напомним, что Российская Федерация активно наращивает усилия по пополнению рядов своей армии, применяя как финансовое поощрение, так и силовые методы.

Во многих регионах страны-агрессорки значительно увеличили расходы на вознаграждения для так называемых "охотников за контрактниками".

Чиновники выплачивают гражданским вербовщикам в десятки раз большие суммы, чем в прошлом, лишь бы выполнить план и избежать объявления новой волны общей мобилизации. В настоящее время такую практику привлечения людей ввели уже в 56 регионах РФ.

Параллельно с этим оккупанты переходят к непосредственному принуждению. В российских городах начали испытывать насильственное задержание людей прямо на улицах. Задержанных силой доставляют в пункты отбора, где под давлением заставляют подписывать контракты с Министерством обороны РФ.

Сначала подобные случаи фиксировали в Пензе, а затем практику "бусификации" развернули и в российском Омске.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГУР Вооруженные силы Украины Войска РФ Война в Украине
Новости
Запорожье пережило самую массированную атаку за последние годы, - ОВА
Запорожье пережило самую массированную атаку за последние годы, - ОВА
Аналитика
"Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем