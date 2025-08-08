ГУР атакувало зенітно-ракетну бригаду РФ у Краснодарському краї , - джерела

Як повідомляють джерела, поблизу КПП військової частини пролунало два вибухи, внаслідок чого ліквідовано щонайменше 12 військовослужбовців РФ, десятки окупантів отримали поранення, а також знищено техніку.

Місцеві ЗМІ та пабліки у соцмережах відразу повідомили про два вибухи в смт Афіпське, а місцевими спецслужбами було перекрито район та запроваджено режим "антитерористичної операції".

На місці події спостерігалось скупчення карет швидкої допомоги та автомобілів екстрених та спеціальних служб.

Фото від джерел

Водночас для приховування факту диверсії на території військової частини, у російському інфопросторі було поширено інформацію про те, що причиною вибуху стало нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля.

Паралельно ФСБ намагається видалити згадки про подію в ЗМІ та соцмережах.

Джерела в ГУР зазначають, що 90-та зенітно-ракетна бригада, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії Росії проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках.