ГУР атаковало зенитно-ракетную бригаду РФ в Краснодарском крае, - источники

Как сообщают источники, вблизи КПП воинской части прогремело два взрыва, в результате чего ликвидировано не менее 12 военнослужащих РФ, десятки оккупантов получили ранения, а также уничтожена техника.

Местные СМИ и паблики в соцсетях сразу сообщили о двух взрывах в пгт Афипское, а местными спецслужбами был перекрыт район и введен режим "антитеррористической операции".

На месте происшествия наблюдалось скопление карет скорой помощи и автомобилей экстренных и специальных служб.

Фото от источников

В то же время для сокрытия факта диверсии на территории воинской части, в российском инфопространстве была распространена информация о том, что причиной взрыва стало якобы неисправное газобаллонное оборудование автомобиля.

Параллельно ФСБ пытается удалить упоминания о событии в СМИ и соцсетях.

Источники в ГУР отмечают, что 90-я зенитно-ракетная бригада, которая была атакована в результате спецоперации, участвует в вооруженной агрессии России против Украины на Херсонском и Запорожском направлениях.