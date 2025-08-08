RU

Дональд Трамп Война в Украине

ГУР атаковало зенитно-ракетную бригаду РФ в Краснодарском крае, - источники

Фото: ГУР атаковало зенитно-ракетную бригаду РФ в Краснодарском крае (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Утром 8 августа в пгт Афипский Краснодарского края России в результате операции ГУР была атакована воинская часть 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО. Ликвидировано по меньшей мере 12 оккупантов.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.

Как сообщают источники, вблизи КПП воинской части прогремело два взрыва, в результате чего ликвидировано не менее 12 военнослужащих РФ, десятки оккупантов получили ранения, а также уничтожена техника.

Местные СМИ и паблики в соцсетях сразу сообщили о двух взрывах в пгт Афипское, а местными спецслужбами был перекрыт район и введен режим "антитеррористической операции".

На месте происшествия наблюдалось скопление карет скорой помощи и автомобилей экстренных и специальных служб.

 
Фото от источников

В то же время для сокрытия факта диверсии на территории воинской части, в российском инфопространстве была распространена информация о том, что причиной взрыва стало якобы неисправное газобаллонное оборудование автомобиля.

Параллельно ФСБ пытается удалить упоминания о событии в СМИ и соцсетях.

Источники в ГУР отмечают, что 90-я зенитно-ракетная бригада, которая была атакована в результате спецоперации, участвует в вооруженной агрессии России против Украины на Херсонском и Запорожском направлениях.

 

Операции ГУР

Напомним, недавно киберспециалисты Главного управления разведки Украины провели масштабную спецоперацию против оккупационных властей Крыма.

Также ГУР парализовало работу одного из крупнейших производителей дронов в России.

Ранее киберкорпус ГУР атаковал сетевую инфраструктуру "Газпрома", который привлечен к обеспечению вооруженной агрессии России против Украины.

