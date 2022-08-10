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Гуменюк о взрывах в Крыму: не можем установить причину, но удовлетворены результатом

Новина українською →
Крым, Среда 10 августа 2022 13:59
Гуменюк о взрывах в Крыму: не можем установить причину, но удовлетворены результатом Фото: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Минобороны не могут установить причину взрывов на военном аэродроме Саки в районе Новофедоровки в оккупированном Крыму. Но это никак не уменьшает важность случившегося.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Это как раз то явление, когда мы не можем установить причину, но нас вполне удовлетворяет результат. Официально сообщено, что минус 9 вражеских самолетов и это даже омрачает ту же причину, радость от этого оповещения", - рассказала она.

Что известно о взрывах в Крыму

Напомним, 9 августа в Крыму раздались взрывы на авиабазе "Саки". Тут, в Новофедоровке дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, которые совершают налеты на материковую Украину.

В общей сложности сообщалось о пяти пострадавших в результате взрывов в Крыму, которых доставили в больницу. Согласно заявлению местных "властей", их жизни ничего не угрожает. Позже стало известно об одном погибшем.

Ранее в Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму. На территории которого вчера раздавались массовые взрывы.

Подробнее о взрывах в Крыму 9 августа - в материале РБК-Украина.

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