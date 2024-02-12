Гуменюк про війська РФ у Криму: наробили ми їм "дірок" і вони змушені маневрувати

"Маневри їх спрямовані більш на те, щоб перерозподілити систему протиповітряного захисту, тому що наробили ми їм "дірок". Крім того, є потреба перерозподілити запаси боєприпасів, які в них накопичені, бо розуміють, що локації нам відомі", - розповіла Гуменюк.

За її словами, наразі для росіян у Криму досить не спокійно, адже по їх позиціях завдають постійних ударів.

"Дуже неспокійно і для повітряної компоненти - "привид Бельбеку" не дає спокою і іншим локаціям", - розповіла вона.

Вибухи у Криму 31 січня

Нагадаємо, 31 січня у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі.

Також у мережі писали про нібито пожежу в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі. При цьому росіяни заявили про те, що тимчасово окупований Крим нібито намагалися атакувати десятками ракет.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зробив заяву, натякнувши на удар по аеродрому "Бельбек".

Пізніше росЗМІ заявили, що на аеродромі "Бельбек" у Севастополі міг бути атакований пункт зв'язку.

Також анонімний російський Telegram-канал "Кремлівська табакерка" повідомив про втрату двох літаків Су-27, одного Су-30 і 12 загиблих, у тому числі пілотів, у Бельбеку.

2 лютого спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму під час атаки 31 січня було вражено щонайменше три літаки росіян, а також особовий склад.

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