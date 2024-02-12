Гуменюк о войсках РФ в Крыму: наделали мы им "дыр" и они вынуждены маневрировать

"Маневры их направлены больше на то, чтобы перераспределить систему противовоздушной защиты, потому что наделали мы им "дыр". Кроме того, есть необходимость перераспределить запасы боеприпасов, которые у них накоплены, потому что понимают, что локации нам известны", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас для россиян в Крыму достаточно не спокойно, ведь по их позициям наносят постоянные удары.

"Очень беспокойно и для воздушной компоненты – "призрак Бельбеку" не дает покоя и другим локациям", – рассказала она.

Взрывы в Крыму 31 января

Напомним, 31 января во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе.

Также в сети писали о якобы пожаре в районе аэродрома "Бельбек" в Севастополе. При этом россияне заявили о том, что временно оккупированный Крым якобы пытались атаковать десятками ракет.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал заявление, намекнув на удар по аэродрому "Бельбек".

Позже российские СМИ заявили, что на аэродроме "Бельбек" в Севастополе мог быть атакован пункт связи.

Также анонимный российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщил о потере двух самолетов Су-27, одного Су-30 и 12 погибших, в том числе пилотов, в Бельбеке.

2 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму во время атаки 31 января были поражены по меньшей мере три самолета россиян, а также личный состав.

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