Гуменюк: в Україні зберігається ракетна небезпека, є загроза з моря

У Чорному морі російські окупанти тримають понад десять кораблів, серед яких є ракетоносій. Так, ракетна загроза для України вранці 27 серпня зберігається.

Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна з посиланням на її слова в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

Так, війська РФ відправили з Азовського моря до Чорного ракетоносій. Таким чином, загальна кількість корабельного угруповання противника склала 12 суден.

Гуменюк зазначила, що, відповідно, загроза чергових ракетних ударів по території України зберігається.

"Ракетоносій продовжує бойове чергування, причому він здійснив маневр, перейшовши з Азовського моря у Чорне... Корабельне угруповання ворога складається з 12 одиниць", - сказала представниця Сил оборони півдня.

Вона додала, що у цей час у Чорному морі - штормова погода.

Ракетні удари РФ по Україні вночі 27 серпня

Цієї ночі війська РФ влаштували чергову повітряну атаку по території України, і повітряна тривога була оголошена по всій країні.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили групу ракет з авіації Ту-95МС. Залетівши на територію України, ворожі ракети були зафіксовані у багатьох областях - вони часто змінювали курс.

Системи ППО, зокрема, працювали в Черкаській області, а також на підступах до Києва, де було чути звуки вибухів в результаті повітряного бою при відбитті атаки. Пізніше стало відомо, що ракетні противники, які летіли на Київ, були збиті, і у столиці руйнувань та жертв немає.