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Гуменюк: в Украине сохраняется ракетная опасность, есть угроза с моря

Воскресенье 27 августа 2023 07:20
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Гуменюк: в Украине сохраняется ракетная опасность, есть угроза с моря Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море российские оккупанты удерживают более десяти кораблей, среди которых есть ракетоноситель. Так, ракетная угроза для Украины утром 27 апреля сохраняется.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на ее слова в эфире телеканала "Мы - Украина".

Так, войска РФ отправили из Азовского моря в Черное ракетоноситель. Таким образом общее количество корабельной группировки протиника составило 12 суден.

Гуменюк отметила, что соответственно, угроза очередных ракетных ударов по территории Украины сохраняется.

"Ракетоноситель продолжает боевое дежурство, при чем он совершил маневр, перейдя из Азовского моря в Черное... Корабельная группировка врага состоит из 12 единиц", - сказала представитель Сил обороны юга.

Она добавила, что в это время в Черном море - штормовая погода.

Ракетные удары РФ по Украине ночью 27 августа

Этой ночью войска РФ устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, и воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили группу ракет с авиации Ту-95МС. Залетев на территорию Украины, вражеские ракеты были зафиксированы во многих областях - они часто меняли курс.

Системы ПВО, в частности, работали в Черкасской области, а также на подступах к Киеву, где были слышны звуки взрывов в результате воздушного боя при отражении атаки. Позже стало известно, что ракетны противника, которые летели на Киев, были сбиты, и в столице разрушений и жертв нет.

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