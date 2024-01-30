Гуменюк про ситуацію на півдні: ситуація напружена, ворог посилив застосування дронів

Яка ситуація на півдні

"Ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє свої активності, вишукує ті засоби та можливості, які може застосувати максимально ефективно. Намагається тиснути за допомогою дронових атак, як нічного застосування "Шахедів", так і протягом усієї бойової доби, з потужним використанням за кількістю збільшено FPV-дронів, дронів інших модифікація, з яких скидають осколкові боєприпаси", - розповіла Гуменюк.

Прицільні атаки по цивільнім

Як розповіла керівниця пресцентру оперативного командування "Південь", росіяни прицільно атакують цивільне населення, скидаючи осколкові боєприпаси на подвір'я людям.

Зокрема продовжуються артилерійські обстріли, у тому ж числі й Херсону, який обстрілюється терористами регулярно.

"Намагається завдавати ударів по житлових кварталах, у напрямку обʼєктів критичної інфраструктури, щоб ускладнити життя мешканців лівобережжя. Також застосовує і керовані авіабомби, Бериславський район знову потерпав від бомбардування. Там де в населених пунктах майже усі домівку зруйновані й мають пошкодження суттєві", - додала Гуменюк.

Для чого атакують цивільних

За словами Гуменюк, росіяни продовжують тиск на правий берег України з метою підготовки лівого берега до майбутніх "виборів" й нагадування цивільним про те, що "ми можемо повернутись".

"Хоча, це зрозуміло, що це невиконанна місія для них. Вони не зможуть цього зробити й за ландшафтними особливостями й через відсутність підтримки на правому березі. Не мають вони таких сил та можливостей", - пояснила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь".

Яка ситуація на фронті?

Протягом доби на фронті відбулось 70 бойових зіткнень. Лише на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 16 атак росіян поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

Як писали раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найінтенсивніші бої на Куп'янському напрямі відбуваються в районах Синьківки та Табаївки. Зокрема стверджували про те, що ворог просунувся у районі Кремінної у напрямі Лимана й на захід від Бахмута.

Згідно з даними Генерального штабу, протягом минулої доби наші військові знищили 960 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні близько 384 140 одиниць особового складу.