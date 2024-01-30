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Гуменюк о ситуации на юге: ситуация напряженная, враг усилил применение дронов

Фото: Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация на юге Украины остается напряженной. Кроме бомбардировок, враг активно применяет FPV-дроны и БПЛА других модификаций против Сил обороны и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

Какова ситуация на юге 

"Ситуация остается напряженной. Враг не прекращает свои активности, изыскивает те средства и возможности, которые может применить максимально эффективно. Пытается давить с помощью дроновых атак, как ночного применения "Шахедов", так и в течение всех боевых суток, с мощным использованием по количеству увеличено FPV-дронов, дронов других модификация, с которых сбрасывают осколочные боеприпасы", - рассказала Гуменюк. 

Прицельные атаки по гражданским 

Как рассказала руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг", россияне прицельно атакуют гражданское население, сбрасывая осколочные боеприпасы во дворы людям. 

В частности продолжаются артиллерийские обстрелы, в том же числе и Херсона, который обстреливается террористами регулярно. 

"Пытается наносить удары по жилым кварталам, в направлении объектов критической инфраструктуры, чтобы усложнить жизнь жителей левобережья. Также применяет и управляемые авиабомбы, Бериславский район снова пострадал от бомбардировки. Там где в населенных пунктах почти все дома разрушены и имеют существенные повреждения", - добавила Гуменюк. 

Для чего атакуют гражданских 

По словам Гуменюк, россияне продолжают давление на правый берег Украины с целью подготовки левого берега к предстоящим "выборам" и напоминания гражданским о том, что "мы можем вернуться". 

"Хотя, это понятно, что это невыполнимая миссия для них. Они не смогут этого сделать и по ландшафтным особенностям и из-за отсутствия поддержки на правом берегу. Не имеют они таких сил и возможностей", - пояснила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг".

Какая ситуация на фронте?

В течение суток на фронте произошло 70 боевых столкновений. Только на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 16 атак россиян вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Как писали ранее аналитики Института изучения войны (ISW), самые интенсивные бои на Купянском направлении проходят в районах Синьковки и Табаевки. В частности, утверждали о том, что враг продвинулся в районе Кременной в направлении Лимана и к западу от Бахмута.

Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки наши военные уничтожили 960 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне около 384 140 единиц личного состава.

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