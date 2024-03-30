Ворог намагається обходити ППО: Гуменюк про нічну атаку

"Разом із силами ППО в нашій операційній зоні ми близько трьох годин відбивали атаку безпілотників, яка була спрямована оченвидно знов на енергетичну інфраструктуру", - розповіла речниця.

В Одеській області влучань не допущено, однак у Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на територію елеватора, де спалахнула пожежа: її оперативно ліквідовано, люди не постраждали, критичних руйнувань не допущено.

За словами Наталі Гуменюк, сам факт того, що ворог намагався знову спрямовувати маршрути своїх безпілотників таким чином, щоб і викривати, і обходити системи ППО, може в непрямий спосіб свідчити про те, що навіть така не дуже потужна у порівнянні з іншими атака, може бути передвісником наступних атак, коли ворог збере певну інформацію.

"Ми вже акцентували увагу, що після знищення А-50 у ворога є проблеми зі здобуттям інформації, внаслідок чого вони активізують діяльність безпілотних розвідників. Небезпека з Чорного моря зберігається до тих пір, поки ворог тримає ракетоносії, і ми знаємо, що вони споряджені ракетами типу "Калібр". Загальний залп тих носіїв, що вони ховають у бухтах зараз обліковується як п‘ятдесят", - звітувала посадовиця.

Також за даними Гуменюк, перед попередньою масованою ракетною дробовою комбінованою атакою ворог вивів на бойове чергування підводний ракетоносій, який пробув у Чорному морі протягом всієї атаки і фактично на ранок після того, як це було завершено, завівся пункт базування знов. І використання "Калібрів" не було зафіксовано.

"Цілком імовірно, що такий самий маневр вони проводили і перед цією масованою атакою, і тоді вони знову виводили підводні ракетоносії, можливо, для відволікання систем ППО", - підсумувала вона.