Ворог намагається обходити ППО: Гуменюк про нічну атаку

В Одеській області ворог не припиняє терор, під ударом опинилися південні та південно-східні регіони. Два безпілотники заходили з акваторії Чорного моря і були влучно знищені, чотири відпрацювали сили протиповітряної оборони в Дніпропетровській області, та ще один у Херсонській області.
Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Разом із силами ППО в нашій операційній зоні ми близько трьох годин відбивали атаку безпілотників, яка була спрямована оченвидно знов на енергетичну інфраструктуру", - розповіла речниця.
В Одеській області влучань не допущено, однак у Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на територію елеватора, де спалахнула пожежа: її оперативно ліквідовано, люди не постраждали, критичних руйнувань не допущено.
За словами Наталі Гуменюк, сам факт того, що ворог намагався знову спрямовувати маршрути своїх безпілотників таким чином, щоб і викривати, і обходити системи ППО, може в непрямий спосіб свідчити про те, що навіть така не дуже потужна у порівнянні з іншими атака, може бути передвісником наступних атак, коли ворог збере певну інформацію.
"Ми вже акцентували увагу, що після знищення А-50 у ворога є проблеми зі здобуттям інформації, внаслідок чого вони активізують діяльність безпілотних розвідників. Небезпека з Чорного моря зберігається до тих пір, поки ворог тримає ракетоносії, і ми знаємо, що вони споряджені ракетами типу "Калібр". Загальний залп тих носіїв, що вони ховають у бухтах зараз обліковується як п‘ятдесят", - звітувала посадовиця.
Також за даними Гуменюк, перед попередньою масованою ракетною дробовою комбінованою атакою ворог вивів на бойове чергування підводний ракетоносій, який пробув у Чорному морі протягом всієї атаки і фактично на ранок після того, як це було завершено, завівся пункт базування знов. І використання "Калібрів" не було зафіксовано.
"Цілком імовірно, що такий самий маневр вони проводили і перед цією масованою атакою, і тоді вони знову виводили підводні ракетоносії, можливо, для відволікання систем ППО", - підсумувала вона.
Нагадаємо, ворог атакував Одеську область безпілотниками: працювала ППО. Так, у ніч проти 30 березня повідомлялось про чергову групу ворожих безпілотників із Чорного моря в напрямку Одеської області Татарбунарського району.
Крім того, впродовж останніх тижнів в Одеському регіоні відбулося 58 повітряних тривог. Це призвело до тимчасових втрат для учасників зернового ринку та вантажовідправників, які становили приблизно п'ять діб вивантаження.
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