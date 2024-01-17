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Гуменюк про російські атаки: ворог вдається до хитрощів, щоб заплутати ППО

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації намагаються заплутати протиповітряну оборону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Бачимо намагання розгалужити зусилля ППО та розосередити нашу сконцентрованість. Якщо аналізувати минулонічну атаку, то там один дрон був на Кіровоградщину, один дрон на Миколаївщину, а потім пішли на Одещину", - повідомила реччниця.

Гуменюк пояснила, що таким чином військові РФ намагалися проміряти, де і в який спосіб будуть працювати ЗСУ.

"Можу зауважити, що в бойовій добі було застосовано не лише "Шахеди" вночі, але й за кілька годин ворог вчинив ракетну атаку. По Одещині був удар Оніксами, хоч у небі над Чорним морем імітувалася активність тактичної авіації. Всі ці хитрощі спрямовані на заплутування реагування систем ППО", - додала вона.

Атака росіян

Нагадаємо, що російські війська вчора пізно ввечері завдали ракетних ударів по Харкову, а після чого взялися атакувати південь України "Шахедами", зокрема ворог націлився на Одесу.

В матеріалі РБК-Україна зібрало всі наслідки ворожих атак на Харків та Одесу.

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