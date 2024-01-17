Гуменюк о российских атаках: враг прибегает к хитростям, чтобы запутать ПВО

"Видим попытки разветвить усилия ПВО и рассредоточить нашу сконцентрированность. Если анализировать прошлогоднюю атаку, то там один дрон был на Кировоградщину, один дрон на Николаевщину, а потом пошли в Одесскую область", - сообщила пресс-секретарь.

Гуменюк объяснила, что таким образом военные РФ пытались промерить, где и каким образом будут работать ВСУ.

"Могу заметить, что в боевых сутках были применены не только "Шахеды" ночью, но и через несколько часов враг совершил ракетную атаку. По Одесской области был удар Ониксами, хотя в небе над Черным морем имитировалась активность тактической авиации. Все эти хитрости направлены на запутывание реагирования систем ПВО", - добавила она.

Атака россиян

Напомним, что российские войска вчера поздно вечером нанесли ракетные удары по Харькову, а после чего взялись атаковать юг Украины "Шахедами", в том числе враг нацелился на Одессу.

В материале РБК-Украина собрало все последствия вражеских атак на Харьков и Одессу.

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