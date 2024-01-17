Горіли квартири, машини, лікарня. Фото та відео наслідків ударів по Харкову та Одесі

Російські війська пізно ввечері завдали ракетних ударів по Харкову, а після чого в ніч на 17 січня взялися атакувати південь України "Шахедами", зокрема ворог націлився на Одесу.

Під час підготовки матеріалу використовувалися дані: Харківської ОВА, Одеської ОВА, ДСНС, МВС, Сил оборони Півдня, місцеві ЗМІ та портал "Судова влада".

РБК-Україна в матеріалі нижче показує наслідки ворожих атак на Харків та Одесу.

Харків

Вчора пізно ввечері, після 21:42 окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову з С-300 зі сторони російського Бєлгорода. Ракети влучили у проїжджу частину та триповерховий будинок.

Фото: ракета в Харкові поцілила у триповерховий будинок (t.me/synegubov)

Під атаку потрапив Холодногірський район міста. Наразі відомо про щонайменше 17 постраждалих людей. Серед них 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом - надали допомогу на місці, інших госпіталізували. Також відомо про одного загиблого. Крім того, рятувальники евакуювали 30 людей.

Фото: наслідки ударів по Харкову (t.me/prokuratura_kharkiv)

В місті внаслідок атаки пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, знищені 14 автівок.

Також у Харкові внаслідок ракетного удару загорілася будівля лікарні, вона має суттєві пошкодження.

Фото: пошкоджена лікарня у Харкові через ракетну атаку (t.me/mozofficial)

Серед 17 постраждалих у Харкові дев'ять дістали поранення через пошкодження лікарні. Ліквідація наслідків російського терору триває.

Також у Харкові через нічну атаку значно пошкоджено приміщення суду. Про що повідомив портал "Судова влада" та оприлюднив фото.

Фото: приміщення суду у Харкові зазнало пошкоджень внаслідок ракетної атаки РФ на Холодногірський район (court.gov.ua)

В Харківській міськраді інформують, що через ворожі обстріли була пошкоджена 21 будівля, в тому числі 19 житлових будинків.

Загалом у будинках було вибито 522 вікна. Зараз комунальники оперативно усувають наслідки ракетного удару - закривають вибиті вікна та двері, ремонтують фасади будинків.

Фото: в Харкові комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів (t.me/citykharkivua)

Одеса

Неспокійною видалася ніч і в Одесі. Під час нічної атаки "Шахедів" у місті лунали вибухи.

Як згодом стало відомо, через дронову атаку отримали поранення троє людей: чоловіка та жінку госпіталізували з осколковими пораненнями. Ще одній жінці, яка отримала забій руки, допомогу надали на місці.

Також внаслідок ворожого удару сталося загоряння газової труби, а найсуттєвіші пошкодження отримала одна з багатоповерхівок міста.

Фото: в Одесі горіли квартири у багатоповерхівці (facebook.com/DSNSODE?locale=uk_UA)

Місцеве видання "Думська" пише, що у постраждалому будинку не залишилося жодної вцілілої квартири. Загалом рятувальникам вдалося евакуювати 130 жителів будинку.

Фото: в Одесі вибухова хвиля пошкодила вісім автівок, а ще чотири згоріли вщент (facebook.com/DSNSODE?locale=uk_UA)

Фото: наслідки атаки на Одесу від ДСНС (https://www.facebook.com/DSNSODE)

Поруч із будинком палали автівки, є дві воронки.

Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено крамниці та автівки у Приморському районі.

Також внаслідок падіння уламків пошкоджена траса теплопостачання.

Фото: наслідки атаки "Шахедів" в Одесі (t.me/SJTF_Odes)

Як повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, в Одесі внаслідок атаки "Шахедів" без опалення понад півсотні будинків. За його словами, внаслідок пошкодження тепломережі, без опалення наразі перебуває 58 будинків в м. Одесі. Термін виконання відновлювальних робіт - доба.

Обстріл України цієї ночі

Російські війська цієї ночі вдалися до масованої атаки дронами-камікадзе "Шахед" та вчергове тероризували Харків з Бєлгорода, запускаючи ракети С-300. Постраждали 17 людей, ще одна загинула.

Крім того, в ніч на 17 січня на підльоті до Одещини сили ППО збили 11 дронів. Втім все ж є й наслідки. За інформацією від ОВА, троє людей поранені.

Також окупанти атакували Херсонську, Дніпропетровську та Сумську область. Там без потерпілих. Загалом цієї ночі зафіксовано 10 обстрілів по 8 населених пунктах країни.