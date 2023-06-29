Гуменюк про ракетні атаки РФ: є ознаки ймовірної підготовки

За її словами, росіяни активізували безпілотну розвідку вздовж лінії фронту і намагаються глибше проникнути в тилові регіони. Це, за словами Гуменюк, свідчить про ймовірну підготовку до наступних ракетних ударів.

"Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику підшукував тактику, яка була б максимально ефективною", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що російські окупанти дуже часто намагаються компенсувати відсутність результативності на лінії фронту "тиловими перемогами".

Атаки на Україну

В Україні практично щодня оголошують повітряну тривогу. Українців попереджають про вильоти літаків з аеродрому Шайківка у Калузької області, а також про пуски ракет з авіації у районі Каспійського моря.

Після початку українського контрнаступу Росія перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.

Спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни поповнили свої запаси, зокрема й дронові, тому масовані атаки ворога повторюватимуться.

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