Окупанти взяли тактичну паузу. В ОК "Південь" розповіли, чи готує РФ нову масовану атаку

Після низки масованих атак по Україні, особливо в ночі, Росія взяла певну тактичну паузу. Її окупанти використовують для розвідки, що свідчить про те, що підготовка до нового масованого обстрілу вже ведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, всі сьогодні відчули певний нічний спокій і дуже малу потужність сирен і активності ворожої. Тому що після певних масованих атак окупанти беруть тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії.

"Потужності в них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема і дронові. І це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але присипати пильність, що це буде тільки вночі не можна. Ми маємо бути напоготові. Ворог підступний і буде шукати для себе перемог там, де може їх хоча б інсценувати", - зазначила Гуменюк.

За даними речниці, зараз в Чорному морі кораблеве угруповування ворога "скромне" за мірками того, яке вони розгортали зазвичай.

"Це 7 кораблів в Чорному та 1 в Азовському морі. Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. А це говорить про те, що, скоріш за все, готують наступний удар", - додала вона.

Водночас ракетоносіїв в Чорному морі на чергуванні зараз нема.

"Але нагадаю, що достатньо 2-3 години, щоб вони повернулися і були готові завдати удар", - попередила Гуменюк.