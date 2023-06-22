РФ почала використовувати новий аеродром для ракетних атак, - ЗМІ

З початку контрнаступу Збройних сил України Російська Федерація перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Як пише видання, в ніч на 22 червня, згідно з повідомленням Повітряних сил, саме з вищезгаданого аеродрому злетіли борти ТУ-22М3. Останні запустили по Дніпропетровській області крилаті ракети Х-22, які спричинили пошкодження приватних будинків, газопроводу, водогону, лінії електропередач.

Вперше літаки ТУ-22М3 на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня цього року. Також на знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.

Фото: РФ почала використовувати новий аеродром для ракетних атак (radiosvoboda.org)

Ще 28 квітня, відповідно до супутникового фото, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

Фото: РФ почала використовувати новий аеродром для ракетних атак (radiosvoboda.org)

Напередодні атаки на Дніпропетровську область, на аеродромі поблизу Моздока були розміщені 7 літаків ТУ-22М3, а також вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.

Фото: РФ почала використовувати новий аеродром для ракетних атак (radiosvoboda.org)

За словами військового експерта Михайла Жирохова, це може свідчити про те, що російські окупанти вирішили змінити тактику.

"Аеродром Моздок використовувався ще з часів Радянського Союзу, але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме з військовою метою, хіба що для перекидання своїх сил до Сирії. Але, судячи з усього, тепер він буде використовуватися для того, щоб пробити українську систему ППО", - розповів експерт.

Жирохов додав, що напрямки, які раніше використовувала Росія - вже потужно прикриті ППО, а аеродром Моздок має більше можливостей для завдання ударів з акваторії Чорного моря.



"До того ж зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більшою", - додав експерт.

Скільки ракет залишилось в Росії?

Згідно з даними джерел РБК-Україна, станом на 3 червня у росіян залишався наступний запас: