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Гуменюк о ракетных атаках РФ: есть признаки вероятной подготовки

Фото: руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Есть признаки вероятной подготовки России к новым ракетным ударам по территории Украины.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, россияне активизировали беспилотную разведку вдоль линии фронта и пытаются глубже проникнуть в тыловые регионы. Это, по словам Гуменюк, свидетельствует о вероятной подготовке к следующим ракетным ударам.

"Мы наблюдали слабую активность в течение последних двух суток. Это означает, что враг определенным образом переформатировал свои усилия, изучал возможности и подыскивал тактику, которая была бы максимально эффективной", - сказала она.

Гуменюк отметила, что российские оккупанты очень часто пытается компенсировать отсутствие результативности на линии фронта "тыловыми победами".

Атаки на Украину

В Украине практически каждый день объявляют воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о вылетах самолетов с аэродрома Шайковка в Калужской области, а также о пусках ракет с авиации в районе Каспийского моря.

После начала украинского контрнаступления Россия перебросила борта стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне пополнили свои запасы, в том числе и дроновые, поэтому массированные атаки врага будут повторяться.

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