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Гуменюк о партизанах на юге: скоро будут результаты совместных действий с ВСУ

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Киев, Пятница 05 августа 2022 16:08
Гуменюк о партизанах на юге: скоро будут результаты совместных действий с ВСУ Фото: украинские военные на юге действуют вместе с партизанами (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На оккупированном юге Украины разворачивается активное партизанское сопротивление. И его действия являются достаточно результативными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк на телемарафоне.

"(Партизанское движение, - ред.) достаточно активное, в сочетании с нами, поэтому наше огневое поражение и их внутренний огонь во всех смыслах очень результативный. И я думаю, что в ближайшее время вы увидите именно те результаты, которые подчеркнут то, что мы действуем вместе", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские партизаны в оккупированном Херсоне подорвали автомобиль с "полицейскими", которые переметнулись на сторону России.

До этого партизаны подожгли поле под Мариуполем и огонь перебросился на базу россиян.

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