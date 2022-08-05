Гуменюк о партизанах на юге: скоро будут результаты совместных действий с ВСУ
На оккупированном юге Украины разворачивается активное партизанское сопротивление. И его действия являются достаточно результативными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк на телемарафоне.
"(Партизанское движение, - ред.) достаточно активное, в сочетании с нами, поэтому наше огневое поражение и их внутренний огонь во всех смыслах очень результативный. И я думаю, что в ближайшее время вы увидите именно те результаты, которые подчеркнут то, что мы действуем вместе", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские партизаны в оккупированном Херсоне подорвали автомобиль с "полицейскими", которые переметнулись на сторону России.
До этого партизаны подожгли поле под Мариуполем и огонь перебросился на базу россиян.
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