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За взрывом автомобиля в Херсоне стоят украинские партизаны: появились подробности

Новина українською →
Херсон, Среда 27 июля 2022 19:17
За взрывом автомобиля в Херсоне стоят украинские партизаны: появились подробности Иллюстративное фото: за взрывом автомобиля в Херсоне стоят украинские партизаны (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Украинские партизаны взорвали автомобиль в Херсоне. В нем находились два "полицейских" российской оккупационной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

"В этот раз "билет на концерт Кобзона" получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Его вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса", - рассказывают в ГУР.

При этом отмечается, что в результате взрыва один "полицейский" был ликвидирован, а второй сейчас находится в больнице.

Напомним, сегодня, 27 июля, во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв. Местные СМИ сообщали о возможном подрыве машины, в которой был коллаборант.

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