За взрывом автомобиля в Херсоне стоят украинские партизаны: появились подробности

Украинские партизаны взорвали автомобиль в Херсоне. В нем находились два "полицейских" российской оккупационной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины .

"В этот раз "билет на концерт Кобзона" получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Его вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса", - рассказывают в ГУР.

При этом отмечается, что в результате взрыва один "полицейский" был ликвидирован, а второй сейчас находится в больнице.