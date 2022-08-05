ua ru
Пт, 05 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гуменюк про партизанів на півдні: скоро будуть результати спільних дій із ЗСУ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 05 серпня 2022 16:08
Гуменюк про партизанів на півдні: скоро будуть результати спільних дій із ЗСУ Фото: українські військові на півдні діють разом з партизанами (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На окупованому півдні України розгортається активний партизанський спротив. І його дії є досить результативними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк на телемарафоні.

"(Партизанський рух, - ред.) досить активний, в поєднанні з нами, тому наше вогневе ураження і їх внутрішній вогонь у всіх сенсах дуже результативний. І я думаю, що найближчим часом ви побачите саме ті результати, які підкреслять те, що ми діємо разом", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські партизани в окупованому Херсоні підірвали автомобіль з "поліцейськими", які переметнулися на бік Росії.

До цього партизани підпалили поле під Маріуполем і вогонь перекинувся на базу росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз