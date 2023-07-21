Гуменюк про обстріли Одеської області: Росія не досягла мети, атаки повторюватимуться

Російська Федерація ймовірно вдасться до нових ударів по Одеській області. Ворог не досяг своєї мети.
Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"За даними нашої розвідки і за аналітикою, ми можемо говорити про те, що атаки будуть повторюватися. Цілком імовірно ворог може взяти паузу, зменшити атаку кількісно, але те, що будуть продовжувати - це очевидно", - заявила Гуменюк.
Як відзначила речниця Сил оборони півдня, росіяни не досягли мети й намагатимуться "тиснути далі".
Протягом останніх декількох днів Росія завдає ударів по півдню України на тлі виходу з "зернової угоди", зокрема по Одеській області.
Під час сьогоднішніх обстрілів Росія атакувала регіон протикорабельними ракетами "Онікс". Цієї ночі окупанти обстріляли термінали з зерном в Одеській області, було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, постраждали дві людини та техніка ДСНС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.