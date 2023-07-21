UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гуменюк про обстріли Одеської області: Росія не досягла мети, атаки повторюватимуться

Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація ймовірно вдасться до нових ударів по Одеській області. Ворог не досяг своєї мети.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"За даними нашої розвідки і за аналітикою, ми можемо говорити про те, що атаки будуть повторюватися. Цілком імовірно ворог може взяти паузу, зменшити атаку кількісно, але те, що будуть продовжувати - це очевидно", - заявила Гуменюк.

Як відзначила речниця Сил оборони півдня, росіяни не досягли мети й намагатимуться "тиснути далі".

Обстріли Одеської області

Протягом останніх декількох днів Росія завдає ударів по півдню України на тлі виходу з "зернової угоди", зокрема по Одеській області.

Під час сьогоднішніх обстрілів Росія атакувала регіон протикорабельними ракетами "Онікс". Цієї ночі окупанти обстріляли термінали з зерном в Одеській області, було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, постраждали дві людини та техніка ДСНС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОдеса