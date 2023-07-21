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Гуменюк об обстрелах Одесской области: Россия не достигла цели, атаки будут повторяться

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Пятница 21 июля 2023 18:27
Гуменюк об обстрелах Одесской области: Россия не достигла цели, атаки будут повторяться Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация вероятно прибегнет к новым ударам по Одесской области. Враг не достиг своей цели.

Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"По данным нашей разведки и по аналитике, мы можем говорить о том, что атаки будут повторяться. Вполне вероятно враг может взять паузу, уменьшить атаку количественно, но то, что будут продолжать - это очевидно", - заявила Гуменюк.

Как отметила пресс-секретарь Сил обороны юга, россияне не достигли цели и будут пытаться "давить дальше".

Обстрелы Одесской области

В последние несколько дней Россия наносит удары по югу Украины на фоне выхода из "зернового соглашения", в частности по Одесской области.

В ходе сегодняшних обстрелов Россия атаковала регион противокорабельными ракетами "Оникс". Этой ночью оккупанты обстреляли терминалы с зерном в Одесской области, было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя, пострадали два человека и техника ГСЧС.

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