ua en ru
Сб, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гуменюк про нічну атаку дронів: був відволікаючий маневр

Новость на русском →
Одеса, Субота 19 серпня 2023 09:24
Гуменюк про нічну атаку дронів: був відволікаючий маневр Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти під час нічної атаки 19 серпня намагалися відволікати та заплутати українські сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що перед черговою цинічною атакою росіяни вивели у Чорне море носій крилатих ракет типу "Калібр". Проте окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку.

"Ворог напружив ситуацію напередодні на півдні, вивівши ракетоносій споряджений 8 "Калібрами" на чергування в море. Очевидно, це був відволікаючий маневр. Тому що атака відбулась пізніше на північному напрямку - ворог запустив "Шахеди" з Курського напрямку", - сказала Гуменюк.

Нічна атака дронів

В ніч на 19 серпня російська армія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 17 безпілотників з району Курська. Сили протиповітряної оборони збили 15 "Шахедів".

Під час повітряної тривоги цієї ночі у Хмельницькій області пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що у регіоні працювала ППО.

Також вночі вибухи чули у Запорізькому районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони атака дронів ПВО Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Нічний тариф. Як підключити і скільки можна заощадити на оплаті за світло
Нічний тариф. Як підключити і скільки можна заощадити на оплаті за світло
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні