Гуменюк о ночной атаке дронов: был отвлекающий маневр

Российские оккупанты во время ночной атаки 19 августа пытались отвлекать и запутать украинские силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что перед очередной циничной атакой россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет типа "Калибр". Однако оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления.

"Враг напряг ситуацию накануне на юге, выведя ракетоноситель снаряженный 8 "Калибрами" на дежурство в море. Очевидно, это был отвлекающий маневр. Потому что атака произошла позже на северном направлении - враг запустил "Шахеды" с Курского направления", - сказала Гуменюк.

Ночная атака дронов

В ночь на 19 августа российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 17 беспилотников из района Курска. Силы противовоздушной оборонымсбили 15 "Шахедов".

Во время воздушной тревоги этой ночьюмв Хмельницкой области прогремели взрывы. Местные власти подтвердили, что в регионе работала ПВО.

Также ночью взрывы слышны в Запорожском районе.

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