Гуменюк про наративи РФ про "взяття" Одеси: на шляху до міста ворога чекає доля "Москви"

Російський флот не наважується підійти до Одеси, адже окупанти розуміють, що на шляху до міста їх чекає доля крейсера "Москва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речницю Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі FREEДОМ .

"Ці наративи розраховані на внутрішню аудиторію. Тому що все цивілізоване людство розуміє, що не взяти Одесу, не знищити Одесу вони не зможуть", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни не наважуються підійти до Одеси вже довгий час, бо "вони добре пам'ятають, що на шляху до міста їх чекає доля "Москви".

Речниця наголосила, що ракетні удари РФ - це і є та відповідь і спроба продемонструвати свою силу та терор, яким вони заміняють ті "перемоги", які обіцяли на полі бою і ніяк не можуть їх досягти.

"Ця тактика нам знайома, і ми вже неодноразово з цим стикалися. Щойно немає успіхів на полі бою - посилюється терор населення", - додала Гуменюк.