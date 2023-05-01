Гуменюк о нарративах РФ о "взятии" Одессы: на пути в город врага ждет судьба "Москвы"
Российский флот не решается подойти к Одессе, ведь оккупанты понимают, что на пути в город их ждет судьба крейсера "Москва".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире FREEДОМ.
"Эти нарративы рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Потому что все цивилизованное человечество понимает, что не взять Одессу, не уничтожить Одессу они не смогут", - сказала Гуменюк.
Она отметила, что россияне не решаются подойти к Одессе уже долгое время, потому что "они хорошо помнят, что на пути в город их ждет судьба "Москвы".
Спикер подчеркнула, что ракетные удары РФ - это и есть ответ и попытка продемонстрировать свою силу и террор, которым они заменяют те "победы", которые обещали на поле боя и никак не могут их достичь.
"Эта тактика нам знакома, и мы уже неоднократно с этим сталкивались. Только нет успехов на поле боя - усиливается террор населения", - добавила Гуменюк.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Одессе усилят меры безопасности 2 и 9 мая, при этом комендантский час продолжать не планируют.
Также ранее мы писали, что Россия сегодня вывела на боевое дежурство в Черное море восемь кораблей, из них два - носители крылатых ракет "Калибр".
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