Гуменюк про логістику РФ на півдні України: перевезення боєприпасів і техніки значно ускладнено

"Основні мости, які були пошкоджені і є основою ворожих транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути приведені в повну потужність. Тому в більшості випадків окупанти використовують трасу М-17", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ушкодження, які їм завдані, не відповідають повністю пропускній спроможності. Гуменюк пояснила, що це стосується важкої техніки, озброєння і перевезення боєприпасів.

"Вони можуть зараз використовуватися хіба що для перевезення особового складу. Але в більшості випадків, все ж таки, використовується траса М-17

, - зазначила речниця Сил оборони півдня України.

Автодорога М 17 - автомобільна дорога міжнародного значення на території України, Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч - державний кордон із Росією. Проходить територією Херсонської області та Автономної республіки Крим.

Також Гуменюк зауважила, що через Кримський міст час від часу відбуваються залізничні перевезення, проте автодорожні надзвичайно ускладнені.

Атаки на мости окупантів на півдні України

Вперше по залізничному та автомобільному мостах в Чонгарі прилетіли 22 червня. Тоді в Генштабі підтвердили застосування ракет Storm Shadow для удару по мостах в районі Чонгару.

Потім наприкінці липня українські військові завдали ще одного удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом.

У жовтні 2022 року на мосту пролунали потужні вибухи, що спричинили значні руйнування. Глава СБУ Василь Малюк підтвердив, що це була спецоперація його спецслужби.

У липні відбулася ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Глава СБУ Василь Малюк також підтвердив причетність СБУ до цієї атаки. Він зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.