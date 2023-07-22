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Гуменюк про "бавовну" в тилу росіян: вони вже відчувають снарядний голод

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Україна, Субота 22 липня 2023 16:29
Гуменюк про "бавовну" в тилу росіян: вони вже відчувають снарядний голод Фото: росіяни вже відчувають снарядний голод (t.me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові продовжують завдавати удари в тилу ворога. Завдяки цьому росіяни вже відчувають снарядний голод і зменшують кількість обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми починали з вами розмову про "бавовну". Це такий спосіб впливу на логістику ворога в глибоких тилах і він продовжується", - сказала Гуменюк.

За її даними, завдяки роботі українських військових наразі потерпає вся логістика окупантів. Як в транспортному сенсі, так і в тому, що привезено і не може бути застосовано.

"Ми працюємо в контрбатарейному режимі, сягаючи тих глибин тилу ворога, де він зосереджує боєприпаси.Це відбивається на кількості ворожих обстрілів", - наголосила речниця.

Вона повідомила, що за минулу добу обстрілів було 69, отож-бо "до 90 вони не дотягують".

"Це означає, що певний снарядний голод у них вже є. Вони відчули, що знищені склади боєприпасів, які ми відпрацювали дистанційно, вже відбиваються на кількості боєприпасів", - підкреслила Гуменюк.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, за останній тиждень Росія посилила обстріли півдня України. Це сталося на тлі її виходу з "зернової угоди".

Зокрема, окупанти декілька ночей поспіль атакують Одеську область. Під ударом ворога портова інфраструктура та зернові термінали. За минулу добу росіяни двічі атакували Одеську область.

Цієї ночі ворог випустив по Україні п'ять дронів-камікадзе. Проте сили ППО збили всі ворожі цілі.

Гуменюк також заявила, що попри те, що Росія, ймовірно, взяла певну паузу в обстрілах України, ворог активізував розвідку, щоб зібрати інформацію.

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