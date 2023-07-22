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Гуменюк о "бавовне" в тылу россиян: они уже испытывают снарядный голод

Новина українською →
Украина, Суббота 22 июля 2023 16:29
Гуменюк о "бавовне" в тылу россиян: они уже испытывают снарядный голод Фото: россияне уже испытывают снарядный голод (t.me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают наносить удары в тылу врага. Благодаря этому россияне уже испытывают снарядный голод и сокращают количество обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы начинали с вами разговор о "бавовне". Это такой способ влияния на логистику врага в глубоких тылах и он продолжается", - сказала Гуменюк.

По ее данным, благодаря работе украинских военных сейчас страдает вся логистика оккупантов. Как в транспортном смысле, так и в том, что привезено и не может быть применено.

"Мы работаем в контрбатарейном режиме, достигая тех глубин тыла врага, где он сосредоточивает боеприпасы, что отражается на количестве вражеских обстрелов", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она сообщила, что за минувшие сутки обстрелов было 69, поэтому "до 90 они не дотягивают".

"Это означает, что определенный снарядный голод у них уже есть. Они почувствовали, что уничтоженные склады боеприпасов, которые мы отработали дистанционно, уже отражаются на количестве боеприпасов", - подчеркнула Гуменюк.

Обстрелы Одесской области

Напомним, за последнюю неделю Россия усилила обстрелы юга Украины. Это произошло на фоне ее выхода из "зернового соглашения".

В частности, оккупанты несколько ночей подряд атакуют Одесскую область. Под ударом врага портовая инфраструктура и зерновые терминалы. За прошедшие сутки россияне дважды атаковали Одесскую область.

Этой ночью враг выпустил по Украине пять дронов-камикадзе. Однако силы ПВО сбили все враждебные цели.

Гуменюк также заявила, что, несмотря на то, что Россия, вероятно, взяла определенную паузу в обстрелах Украины, враг активизировал разведку, чтобы собрать информацию.

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