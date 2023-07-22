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Сили ППО вночі збили всі ворожі дрони-камікадзе

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Україна, Субота 22 липня 2023 09:22
Сили ППО вночі збили всі ворожі дрони-камікадзе Фото: сили ППО вночі збили 5 дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вночі 22 липня намагалася атакувати Україну 5 дронами-камікадзе іранського виробництва. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131. Проте всі безпілотники були знищені.

Крім того, українські захисники протягом минулої доби знищили 9 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація ЗСУ завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Нічна атака

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога лунала на сході, півдні та в центрі України. Військові попереджали про ймовірні удари ворога.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ворожі дрони збили над Миколаївською, Кіровоградською та Дніпропетровською областями. Місцева влада підтверджує цю інформацію.

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