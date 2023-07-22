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Атаки РФ. Ворог взяв паузу, але заповнив її "Шахедами", - Гуменюк

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Одеса, Субота 22 липня 2023 09:46
Атаки РФ. Ворог взяв паузу, але заповнив її "Шахедами", - Гуменюк Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія, ймовірно, взяла певну паузу в обстрілах України. Але ворог активізував розвідку, щоб зібрати інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Зараз спостерігаємо підвищену активність розвідувальних безпілотників, і це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збору інформації. Але навіть ця пауза була заповнена звуками "Шахедів" у нашій зоні відповідальності", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що сьогоднішня ворожа атака із застосуванням п'яти "Шахедів" спрямована на розвідування реагування сил ППО.

Речниця додала, що активізація російських розвідувальних безпілотників свідчить про те, що окупанти намагаються зібрати інформацію. Зокрема, про припортову інфраструктуру України. За її словами, активність ворожих безпілотників фіксують в акваторії Чорного моря у напрямку узбережжя.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, за останній тиждень Росія посилила обстріли півдня України. Це сталося на тлі її виходу з "зернової угоди".

Зокрема, окупанти декілька ночей поспіль атакують Одеську область. Під ударом ворога портова інфраструктура та зернові термінали. За минулу добу росіяни двічі атакували Одеську область.

Цієї ночі ворог випустив по Україні п'ять дронів-камікадзе. Проте сили ППО збили всі ворожі цілі.

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