Гуменюк про атаку РФ по півдню України: ворог продовжуватиме портовий зерновий терор

Росія може повторювати свої обстріли по південних містах України. Цим країна-агресор продовжить зерновий терор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, Одеса та інші міста півдня України готуються до ймовірних чергових атак ворога.
"Звісно, всі напоготові, звісно, є розуміння того, що ворог продовжуватиме так званий портовий зерновий терор, оскільки вони саме цю тему виводять у ТОП і намагаються тиснути якраз на Одеську і Миколаївську області, як на портові регіони, які здатні бути потужними в зерновій угоді", - зазначила Гуменюк.
Вона зауважила, що імовірно ворог буде продовжувати нарощувати тиск, попри те, що наразі фіксується виведення ракетоносія зі складу корабельного угруповання.
"Тобто всі носії заведено в пункти базування. Це може свідчити про те, що вони підготуються і повернуться на чергування ближче до півночі. Така практика вже була, і ми стежимо за цією ситуацією", - пояснила вона.
Гуменюк звернула увагу на те, що ворог наразі міксує атаки, які можуть здійснюватись як з моря, так і з повітря.
Зазначимо, що після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, агресор активно б'є по Одесі та області.
Сьогодні голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі пошкоджено 57 пам'яток архітектури.
Зокрема, в ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах. Російська ракета влучила у центральний вівтар.
УПЦ МП заявила про "колосальні руйнування". Одеська єпархія засудила терористичний акт росіян.
Додамо, що італійський уряд готовий долучитися до відбудови собору.
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