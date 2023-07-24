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Гуменюк об атаке РФ по югу Украины: враг будет продолжать портовый зерновой террор

Фото: спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россия может повторять свои обстрелы по южным городам Украины. Этим страна-агрессор продолжит зерновой террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, Одесса и другие города юга Украины готовятся к возможным очередным атакам врага.

"Конечно, все готовы, конечно, есть понимание того, что враг будет продолжать так называемый портовый зерновой террор, поскольку они именно эту тему выводят в ТОП и пытаются давить как раз на Одесскую и Николаевскую области, как на портовые регионы, способные быть мощными в зерновом соглашении", - отметила Гуменюк.

Она отметила, что, вероятно, враг будет продолжать наращивать давление, несмотря на то, что сейчас фиксируется выведение ракетоносителя из состава корабельной группировки.

"То есть все носители заведены в пункты базирования. Это может свидетельствовать о том, что они подготовятся и вернутся на дежурство ближе к полуночи. Такая практика уже была, и мы следим за этой ситуацией", – пояснила она.

Гуменюк обратила внимание на то, что враг миксует атаки, которые могут осуществляться как с моря, так и с воздуха.

Обстрел Одессы и области

Отметим, что после выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, агрессор активно бьет по Одессе и по области.

Сегодня глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе повреждены 57 памятников архитектуры.

В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша. Российская ракета попала в центральный алтарь.

УПЦ МП заявила о "колоссальных разрушениях". Одесская епархия осудила террористический акт россиян

Добавим, что итальянское правительство готово приобщиться к восстановлению собора.

Больше о том, чем известен собор, – читайте в материале РБК-Украина.

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