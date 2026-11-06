Гуманна освіта та волонтерство: МОН схвалило сім нових уроків для старшокласників

Про який освітній проєкт йдеться

Проєкт "Гуманна освіта та волонтерство" вже став фіналістом 11-ї щорічної премії Shorty Impact Awards - у категорії Animal Rights & Welfare (що відзначає ініціативи у сфері захисту та добробуту тварин).

Йдеться про освітню ініціативу UAnimals (всеукраїнської зоозахисної організації) та Suziria Group (групи компаній, яка понад 33 роки розвиває зооринок в Україні).

Її мета - формувати відповідальне ставлення до тварин і довкілля через шкільну освіту.

Автори проєкту прагнуть не лише розповідати дітям про гуманність, але й допомагати їм:

розуміти причинно-наслідкові зв'язки;

критично оцінювати інформацію;

знаходити способи діяти.

Чим важлива така освітня ініціатива

"Актуальність такого підходу підтверджує статистика", - повідомили в МОН.

Як приклад наводяться дані Генеральної прокуратури України за перші п’ять місяців 2025 року.

Тоді було зареєстровано 386 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами - майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

На думку авторів проєкту, змінювати ситуацію потрібно, зокрема, через освіту - формувати в дітей:

емпатію;

повагу до живого;

готовність захищати тих, хто потребує допомоги.

Чим важливий такий освітній проєкт (інфографіка: education.uanimals.org)

Навіщо розробили нові уроки для старшокласників

UAnimals та Suziria Group розширили освітню ініціативу "Гуманна освіта та волонтерство" - розробили сім нових уроків для старшокласників, які вже отримали гриф МОН.

"Розширення курсу на старшу школу дає змогу продовжити роботу з формування гуманних цінностей на різних етапах навчання", - констатували в міністерстві.

Уточнюється, що учні можуть застосовувати отримані знання у своїх школах і громадах:

від інформаційних кампаній;

до волонтерських ініціатив.

"Саме так гуманна освіта поєднує знання з дією, а волонтерство стає практикою відповідального громадянства", - пояснили громадянам.

Чому саме вчать нові уроки для старшої школи

Сім нових уроків для учнів старшої школи охоплюють теми:

волонтерства;

громадянської відповідальності;

гуманних стратегій;

рослинного харчування;

клімату;

етичних викликів майбутнього.

На заняттях діти не лише отримують нові знання, а й застосовують їх на практиці:

досліджують проблеми;

перевіряють факти;

дискутують;

працюють у командах;

розробляють власні рішення.

Так, наприклад, під час першого уроку-дослідження учні вивчають п'ять свобод тварин, розглядають реальні кейси, дізнаються більше про відповідальний догляд за домашніми улюбленцями.

На завершення - створюють власну соціальну кампанію "Adopt, Don’t Shop!", щоб привернути увагу до адопції безпритульних тварин.

Інший урок спонукає досліджувати індустрію розваг із використанням тварин і перевіряти поширені міфи за допомогою фактчекінгу.

На заняттях про гуманні стратегії та волонтерство діти знайомляться з практичними способами допомоги тваринам, вивчають основи фандрейзингу та шукають інженерні рішення (зокрема, розробляють ідеї теплих укриттів із використанням апсайклінгу).

На окремому уроці школярі досліджують етичні дилеми й обговорюють, як особистий вибір впливає на довкілля.

"Реальні історії порятунку тварин, зокрема під час війни, допомагають осмислити гуманність не як абстрактну цінність, а як конкретні дії", - зауважили в МОН.

Які якості розвиває "Гуманна освіта та волонтерство" (інфографіка: education.uanimals.org)

Крім того, курс містить:

англомовний урок-дебати , що поєднує мовну практику з етичним мисленням;

, що поєднує мовну практику з етичним мисленням; інтерактивний урок "Код майбутнього".

"Останній переносить клас у 2050 рік: учні обговорюють можливі рішення на перетині штучного інтелекту, біотехнологій і кліматичних викликів, аргументують свої позиції та формують спільний маніфест класу", - пояснили в міністерстві.

У такий спосіб "гуманна освіта виходить за межі звичного викладу інформації".

Йдеться про те, що школярі вчаться відрізняти факти від міфів, розглядати проблему з різних перспектив, аргументувати власну позицію, працювати в команді та брати відповідальність за результат.

Тим часом практичні завдання допомагають перетворювати співчуття на конкретні дії - від соціальних кампаній до волонтерських ініціатив.

Скільки всього уроків пропонує проєкт

Навчальні матеріали проєкту для молодшої, середньої та старшої школи розподілені на 21 урок.

Станом на листопад 2026 року всі вони:

пройшли педагогічну експертизу;

отримали гриф "Схвалено для використання в освітньому процесі" від Українського інституту розвитку освіти МОН.

"Це дає вчителям можливість офіційно використовувати матеріали в школах по всій Україні", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що ці уроки відповідають засадам:

реформи "Нова українська школа" (НУШ);

політики МОН "Освіта для життя" (спрямованої на системне оновлення змісту шкільної освіти, продовження та посилення реформи НУШ).

"Матеріали вчать дітей застосовувати знання для розв'язання реальних життєвих проблем: учні розвивають критичне мислення, емпатію, медіаграмотність і відповідальність", - розповіли спеціалісти.

Як учителям обрати той чи інший урок

У МОН повідомили, що всі матеріали уроків у межах проєкту доступні безоплатно й онлайн - на сайті проєкту.

Для зручності педагогів було створено відповідний рубрикатор, який допомагає добирати заняття відповідно до потреб класу.

Причому уроки можна шукати:

як за освітніми галузями;

так і за навичками, які вони розвивають.

Всі навчальні матеріали розподілені на уроки для різних класів (інфографіка: education.uanimals.org)

"До кожного уроку підготовлено навчальні матеріали, які можна завантажити й безоплатно використовувати в освітньому процесі", - додали у міністерстві.

Уточнюється, що вчителі можуть:

проводити уроки повністю або ж використовувати окремі частини;

поєднувати матеріали різних занять;

доповнювати їх актуальними дослідженнями чи новинами за темою.

Скільки дорослих і дітей долучились до проєкту

За даними МОН, впродовж 2025-2026 навчального року до проєкту "Гуманна освіта та волонтерство" долучилися понад 2 000 учителів.

В цілому навчальні активності охопили більш ніж 24 000 дітей.

"У жовтні українські педагоги також долучилися до Всеукраїнського уроку гуманності, приуроченого до Всесвітнього дня захисту тварин", - підсумували в міністерстві.