Гуманна освіта та волонтерство: МОН схвалило сім нових уроків для старшокласників

Ініціативу "Гуманна освіта та волонтерство" в Україні розширили сімома новими уроками для старшокласників. Всі навчальні матеріали проєкту - для молодшої, середньої та старшої школи - вже отримали гриф МОН.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Проєкт "Гуманна освіта та волонтерство" вже став фіналістом 11-ї щорічної премії Shorty Impact Awards - у категорії Animal Rights & Welfare (що відзначає ініціативи у сфері захисту та добробуту тварин).
Йдеться про освітню ініціативу UAnimals (всеукраїнської зоозахисної організації) та Suziria Group (групи компаній, яка понад 33 роки розвиває зооринок в Україні).
Її мета - формувати відповідальне ставлення до тварин і довкілля через шкільну освіту.
Автори проєкту прагнуть не лише розповідати дітям про гуманність, але й допомагати їм:
"Актуальність такого підходу підтверджує статистика", - повідомили в МОН.
Як приклад наводяться дані Генеральної прокуратури України за перші п’ять місяців 2025 року.
Тоді було зареєстровано 386 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами - майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
На думку авторів проєкту, змінювати ситуацію потрібно, зокрема, через освіту - формувати в дітей:
UAnimals та Suziria Group розширили освітню ініціативу "Гуманна освіта та волонтерство" - розробили сім нових уроків для старшокласників, які вже отримали гриф МОН.
"Розширення курсу на старшу школу дає змогу продовжити роботу з формування гуманних цінностей на різних етапах навчання", - констатували в міністерстві.
Уточнюється, що учні можуть застосовувати отримані знання у своїх школах і громадах:
"Саме так гуманна освіта поєднує знання з дією, а волонтерство стає практикою відповідального громадянства", - пояснили громадянам.
Сім нових уроків для учнів старшої школи охоплюють теми:
На заняттях діти не лише отримують нові знання, а й застосовують їх на практиці:
Так, наприклад, під час першого уроку-дослідження учні вивчають п'ять свобод тварин, розглядають реальні кейси, дізнаються більше про відповідальний догляд за домашніми улюбленцями.
На завершення - створюють власну соціальну кампанію "Adopt, Don’t Shop!", щоб привернути увагу до адопції безпритульних тварин.
Інший урок спонукає досліджувати індустрію розваг із використанням тварин і перевіряти поширені міфи за допомогою фактчекінгу.
На заняттях про гуманні стратегії та волонтерство діти знайомляться з практичними способами допомоги тваринам, вивчають основи фандрейзингу та шукають інженерні рішення (зокрема, розробляють ідеї теплих укриттів із використанням апсайклінгу).
На окремому уроці школярі досліджують етичні дилеми й обговорюють, як особистий вибір впливає на довкілля.
"Реальні історії порятунку тварин, зокрема під час війни, допомагають осмислити гуманність не як абстрактну цінність, а як конкретні дії", - зауважили в МОН.
Крім того, курс містить:
"Останній переносить клас у 2050 рік: учні обговорюють можливі рішення на перетині штучного інтелекту, біотехнологій і кліматичних викликів, аргументують свої позиції та формують спільний маніфест класу", - пояснили в міністерстві.
У такий спосіб "гуманна освіта виходить за межі звичного викладу інформації".
Йдеться про те, що школярі вчаться відрізняти факти від міфів, розглядати проблему з різних перспектив, аргументувати власну позицію, працювати в команді та брати відповідальність за результат.
Тим часом практичні завдання допомагають перетворювати співчуття на конкретні дії - від соціальних кампаній до волонтерських ініціатив.
Навчальні матеріали проєкту для молодшої, середньої та старшої школи розподілені на 21 урок.
Станом на листопад 2026 року всі вони:
"Це дає вчителям можливість офіційно використовувати матеріали в школах по всій Україні", - наголосили у міністерстві.
Зазначається, що ці уроки відповідають засадам:
"Матеріали вчать дітей застосовувати знання для розв'язання реальних життєвих проблем: учні розвивають критичне мислення, емпатію, медіаграмотність і відповідальність", - розповіли спеціалісти.
У МОН повідомили, що всі матеріали уроків у межах проєкту доступні безоплатно й онлайн - на сайті проєкту.
Для зручності педагогів було створено відповідний рубрикатор, який допомагає добирати заняття відповідно до потреб класу.
Причому уроки можна шукати:
"До кожного уроку підготовлено навчальні матеріали, які можна завантажити й безоплатно використовувати в освітньому процесі", - додали у міністерстві.
Уточнюється, що вчителі можуть:
За даними МОН, впродовж 2025-2026 навчального року до проєкту "Гуманна освіта та волонтерство" долучилися понад 2 000 учителів.
В цілому навчальні активності охопили більш ніж 24 000 дітей.
"У жовтні українські педагоги також долучилися до Всеукраїнського уроку гуманності, приуроченого до Всесвітнього дня захисту тварин", - підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН перевірило понад 10 тисяч шкіл на готовність до блекаутів - де ситуація найгірша.
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