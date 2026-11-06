Гуманное образование и волонтерство: МОН одобрило семь новых уроков для старшеклассников

Инициативу "Гуманное образование и волонтерство" в Украине расширили семью новыми уроками для старшеклассников. Все учебные материалы проекта - для младшей, средней и старшей школы - уже получили гриф МОН.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Проект "Гуманное образование и волонтерство" уже стал финалистом 11-й ежегодной премии Shorty Impact Awards - в категории Animal Rights & Welfare (отмечающей инициативы в сфере защиты и благополучия животных).
Речь идет об образовательной инициативе UAnimals (всеукраинской зоозащитной организации) и Suziria Group (группы компаний, которая более 33 лет развивает зоорынок в Украине).
Ее цель - формировать ответственное отношение к животным и окружающей среде через школьное образование.
Авторы проекта стремятся не только рассказывать детям о гуманности, но и помогать им:
"Актуальность такого подхода подтверждает статистика", - сообщили в МОН.
В качестве примера приводятся данные Генеральной прокуратуры Украины за первые пять месяцев 2025 года.
Тогда было зарегистрировано 386 уголовных производств относительно жестокого обращения с животными - почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
По мнению авторов проекта, менять ситуацию нужно, в частности, через образование - формировать у детей:
UAnimals и Suziria Group расширили образовательную инициативу "Гуманное образование и волонтерство" - разработали семь новых уроков для старшеклассников, которые уже получили гриф МОН.
"Расширение курса на старшую школу позволяет продолжить работу по формированию гуманных ценностей на разных этапах обучения", - констатировали в министерстве.
Уточняется, что ученики могут применять полученные знания в своих школах и громадах:
"Именно так гуманное образование сочетает знания с действием, а волонтерство становится практикой ответственного гражданства", - объяснили гражданам.
Семь новых уроков для учеников старшей школы охватывают темы:
На занятиях дети не только получают новые знания, но и применяют их на практике:
Так, например, во время первого урока-исследования ученики изучают пять свобод животных, рассматривают реальные кейсы, узнают больше об ответственном уходе за домашними питомцами.
В завершение - создают собственную социальную кампанию "Adopt, Don't Shop!", чтобы привлечь внимание к адопции бездомных животных.
Другой урок побуждает исследовать индустрию развлечений с использованием животных и проверять распространенные мифы с помощью фактчекинга.
На занятиях о гуманных стратегиях и волонтерстве дети знакомятся с практическими способами помощи животным, изучают основы фандрейзинга и ищут инженерные решения (в частности, разрабатывают идеи теплых укрытий с использованием апсайклинга).
На отдельном уроке школьники исследуют этические дилеммы и обсуждают, как личный выбор влияет на окружающую среду.
"Реальные истории спасения животных, в частности, во время войны, помогают осмыслить гуманность не как абстрактную ценность, а как конкретные действия", - отметили в МОН.
Кроме того, курс содержит:
"Последний переносит класс в 2050 год: ученики обсуждают возможные решения на пересечении искусственного интеллекта, биотехнологий и климатических вызовов, аргументируют свои позиции и формируют общий манифест класса", - объяснили в министерстве.
Таким образом "гуманное образование выходит за рамки привычного изложения информации".
Речь о том, что школьники учатся отличать факты от мифов, рассматривать проблему с разных перспектив, аргументировать свою позицию, работать в команде и брать ответственность за результат.
Тем временем практические задачи помогают превращать сочувствие в конкретные действия - от социальных кампаний до волонтерских инициатив.
Учебные материалы проекта для младшей, средней и старшей школы распределены на 21 урок.
По состоянию на ноябрь 2026 года все они:
"Это дает учителям возможность официально использовать материалы в школах по всей Украине", - подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что эти уроки соответствуют принципам:
"Материалы учат детей применять знания для решения реальных жизненных проблем: ученики развивают критическое мышление, эмпатию, медиаграмотность и ответственность", - рассказали специалисты.
В МОН сообщили, что все материалы уроков в рамках проекта доступны бесплатно и онлайн - на сайте проекта.
Для удобства педагогов был создан соответствующий рубрикатор, помогающий подбирать занятия в соответствии с потребностями класса.
Причем уроки можно искать:
"К каждому уроку подготовлены учебные материалы, которые можно скачать и бесплатно использовать в образовательном процессе", - добавили в министерстве.
Уточняется, что учителя могут:
По данным МОН, в течение 2025-2026 учебного года к проекту "Гуманное образование и волонтерство" присоединились более 2 000 учителей.
В общей сложности учебные активности охватили более 24 000 детей.
"В октябре украинские педагоги также приобщились к Всеукраинскому уроку гуманности, приуроченному ко Всемирному дню защиты животных", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН проверило более 10 тысяч школ на готовность к блекаутам - где ситуация самая плохая.
Кроме того, мы объясняли, как могут работать школы при отключении света и воды.
Читайте также об ориентировочном расписании текущего учебного года и пяти уровнях реагирования школ на обесточивание от МОН.