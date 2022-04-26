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Гуманитарные организации ООН хотят собрать для Украины 2,25 млрд долларов помощи

Фото: гуманитарные организации ООН собирают для украинцев деньги (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Гуманитарные организации ООН распространили новый призыв о предоставлении помощи Украине в объеме 2,25 млрд долларов для защиты около девяти миллионов человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ООН.

Собранные деньги пойдут на помощь 8,7 млн человек, более половины из которых - женщины. Помощь предусматривает, в частности, доставку гуманитарных грузов в наиболее пострадавшие районы и денежные выплаты перемещенным лицам.

В ООН отметили, что количество людей, охваченных программой выплаты перемещенным лицам, увеличилось с чуть менее 18 500 до более чем 263 000 только за последние три недели.

В организации также отметили, что война в Украине вызвала самый быстрорастущий в мире кризис перемещения людей со времен Второй мировой войны, в результате которого почти 13 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места.

Более 7 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами, а 5,2 миллиона перебрались в соседние страны.

Напомним, в Белом доме заявили, что дополнительная помощь Украине будет частью долгосрочного пакета поддержки.

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