Дополнительная помощь Украине будет частью долгосрочного пакета поддержки, - Белый дом
Белый дом заявил, что новая помощь Украине, запрошенная президентом Джо Байденом, вероятно, станет частью более долгосрочного пакета, который потребует одобрения Конгресса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На прошлой неделе Байден заявил, что в ближайшее время будет добиваться одобрения Конгресса на дополнительную помощь Украине после объявления военной помощи в размере 800 миллионов долларов.
Напомним, Белый дом назначил отставного генерала Терри Вольфа координатором военной помощи Украине. Он уже присоединился к Совету национальной безопасности.
Мы также писали о том, что Британия передаст Украине гаубицы AS90 и тысячи снарядов к ним.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.