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В Херсоне 58 детей-сирот больше месяца скрываются в подвале церкви, - Денисова

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Херсон, Понедельник 25 апреля 2022 17:39
В Херсоне 58 детей-сирот больше месяца скрываются в подвале церкви, - Денисова Фото: в Херсоне 58 детей-сирот больше месяца скрываются в подвале церкви (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала помочь с эвакуацией 58 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки из Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам Денисовой, 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки больше месяца скрываются в подвале местной церкви в Херсоне.

Из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные - младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении.

"Мы нашли безопасное место пребывания для этих детей в регионе, где не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка будет предоставляться вся необходимая помощь, лечение и уход. Я прошу всех, кто может оказать содействие в переводе этих детей к безопасному региона, не оставаться в стороне и осуществить все зависящие от вас меры для открытия и работы гуманитарного коридора, чтобы малышка наконец-то оказалась в безопасности, - сказала Денисова.

Напомним, в селах Горностаевской территориальной общины (Херсонская область) российские военные проводят обыски.

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