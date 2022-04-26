Гуманітарні організації ООН хочуть зібрати для України 2,25 млрд доларів допомоги

Зібрані гроші підуть на допомогу 8,7 млн осіб, більше половини з яких - жінки. Допомога передбачає, зокрема, доставку гуманітарних вантажів у найбільш постраждалі райони та грошові виплати переміщеним особам.

В ООН зазначили, що кількість людей, охоплених програмою виплати переміщеним особам, збільшилася з трохи менше ніж 18 500 до більш ніж 263 000 тільки за останні три тижні.

В організації також зазначили, що війна в Україні викликала найбільш швидкозростаючу у світі кризу переміщення людей з часів Другої світової війни, в результаті якої майже 13 мільйонів людей були змушені покинути рідні місця.

Більше ніж 7 мільйонів осіб є внутрішньо переміщеними особами, а 5,2 мільйона перебралися в сусідні країни.