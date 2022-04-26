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Гуманітарні організації ООН хочуть зібрати для України 2,25 млрд доларів допомоги

Фото: гуманітарні організації ООН збирають для українців гроші (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Гуманітарні організації ООН поширили новий заклик про надання допомоги Україні в обсязі 2,25 млрд доларів для захисту близько дев'яти мільйонів осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ООН.

Зібрані гроші підуть на допомогу 8,7 млн осіб, більше половини з яких - жінки. Допомога передбачає, зокрема, доставку гуманітарних вантажів у найбільш постраждалі райони та грошові виплати переміщеним особам.

В ООН зазначили, що кількість людей, охоплених програмою виплати переміщеним особам, збільшилася з трохи менше ніж 18 500 до більш ніж 263 000 тільки за останні три тижні.

В організації також зазначили, що війна в Україні викликала найбільш швидкозростаючу у світі кризу переміщення людей з часів Другої світової війни, в результаті якої майже 13 мільйонів людей були змушені покинути рідні місця.

Більше ніж 7 мільйонів осіб є внутрішньо переміщеними особами, а 5,2 мільйона перебралися в сусідні країни.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що додаткова допомога Україні буде частиною довгострокового пакета підтримки.

Ми також писали про те, що в Херсоні 58 дітей-сиріт більше ніж місяць ховаються в підвалі церкви.

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