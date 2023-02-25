Гуманітарна катастрофа та "зомбування" дітей: мер про рік окупації Мелітополя

Рік тому росіяни окупували Мелітополь у Запорізькій області, а у місті і досі гуманітарна катастрофа та продовжується "зомбування" дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Добре як у в’язниці". Такою є розповсюджена відповідь мелітопольців, які тримають зв‘язок з родичами та близькими на підконтрольній Україні території", - заявив мер.
За його словами, у місті продовжується заселення ворожих військових і розміщення техніки у житлових кварталах. Росіяни обмежують права виїзду з окупації або пересування між захопленими містами.
"Людей беруть у полон та судять за проукраїнську позицію, а дітей примушують навчатися за російською пропагандою у школах", - додав Федоров.
Російські окупанти займаються "націоналізацією" цивільного житла, майна та підприємств і фактично відбирають його у законних власників. Гуманітарна катастрофа і досі не вирішена, бо ціни на ліки та продукти у місті завищені.
Мер додав, що росіяни відкинули окуповані території мінімум на 30 років назад. А переслідування людей влаштували в "найкращих традиціях сталінських років".
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі школярів залучають до лав "юнармії".
Окупанти увімкнули український зв’язок в Мелітополі та намагаються таким чином виявити місцевих партизанів.
Окупанти Запорізької області готують чергові провокації та діють за вже відомим "донецьким сценарієм".
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