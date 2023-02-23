Окупанти в Мелітополі вербують школярів до "юнармії", - Генштаб

У тимчасово окупованому Мелітополі школярів залучають до лав "юнармії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

"В Мелітополі Запорізької області, у місцевій школі, для дітей з усього міста начебто на “добровільній основі” планується прийняття присяги "юнармійців", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що на основі того ж таки навчального закладу окупанти планують сформувати так званий "всеросійський корпус рятувальників".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти хочуть знищити національну ідентичність української молоді на тимчасово захоплених територіях.

Крім того, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України продовжують проводити примусову паспортизацію, зокрема, серед працівників бюджетної сфери, яких також змушують відмовлятися від українського громадянства.

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