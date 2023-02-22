Окупанти у Мелітополі увімкнули український зв’язок, аби виявити партизанів, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"На тимчасово зайнятих територіях і через рік після окупації мешканці чинять відчайдушний опір. Окупанти хочуть зупинити це будь-яким способом", - йдеться у заяві.

Мер пояснив, що окупанти привезли локаційну станцію, яка може прослуховувати мобільний зв’язок і контролювати трафік. Також деінде вони увімкнули український зв’язок та сподіваються виявити патріотів чи хоча б підслухати про що і з ким спілкуються люди.

"Це така сама провокація, як і з російськими військовими авто, на які загарбники встановлювали українські номери та прапори і їздили по селах, щоб виявити тих, хто радітиме українським воїнам", - додав мер міста.