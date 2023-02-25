RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гуманитарная катастрофа и "зомбирование" детей: мэр о годе оккупации Мелитополя

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Год назад россияне оккупировали Мелитополь в Запорожской области, а в городе до сих пор гуманитарная катастрофа и продолжается "зомбирование" детей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Хорошо как в тюрьме". Таков распространенный ответ мелитопольцев, которые держат связь с родственниками и близкими на подконтрольной Украине территории", - заявил мэр.

По его словам, в городе продолжается заселение вражеских военных и размещение техники в жилых кварталах. Россияне ограничивают права выезда из оккупации или передвижения между захваченными городами.

"Людей пленяют и судят за проукраинскую позицию, а детей заставляют учиться по российской пропаганде в школах", - добавил Федоров.

Российские оккупанты занимаются "национализацией" гражданского жилья, имущества и предприятий и фактически отбирают его у законных владельцев. Гуманитарная катастрофа до сих пор не решена, потому что цены на лекарства и продукты в городе завышены.

Мэр добавил, что россияне отвергли оккупированные территории минимум на 30 лет назад. А преследование людей устроили в "лучших традициях сталинских лет".

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе школьников привлекают в ряды "юнармии".

Оккупанты включили украинскую связь в Мелитополе и пытаются таким образом выявить местных партизан.

Оккупанты Запорожской области готовят очередные провокации и действуют по уже известному "донецкому сценарию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМелитопольЗапорожская областьВойна в Украине