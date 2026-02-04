Гуманітарна допомога під загрозою: як атаки РФ і відключення світла зривають поставки

На доставку українцям продовольчої допомоги ВПП ООН впливають сьогодні і погодні умови, і відключення електроенергії. Крім того, гуманітарні маршрути стають дедалі небезпечнішими.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник напряму постачання ВПП ООН Мустафа Аудін.
За словами експерта, понад 90% продовольчої допомоги ВПП в Україні закуповується у вітчизняних виробників.
Це важливо, зокрема тим, що:
"У стандартних наборах лише сіль та окремі види консервованого м'яса інколи імпортуються, якщо локального виробництва недостатньо", - зауважив Аудін.
Він додав, що "ВПП не працює з фіксованим переліком постачальників".
Тобто закупівлі здійснюються "через відкриті тендери, участь в яких можуть брати всі компанії, які відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки".
"Усі постачальники проходять суворі процедури перевірки, а вся продовольча продукція регулярно проходить контроль якості та безпеки", - наголосив представник ВПП ООН.
Аудін розповів, що сьогодні близько 95% постачальників ВПП ООН в Україні стикаються з перебоями електропостачання.
"Навіть об'єкти, які мають статус критичної інфраструктури, регулярно залишаються без світла", - нагадав він.
Складнішою стала, за словами спеціаліста, й сама доставка.
"Зимові умови вимагають використання транспорту з температурним контролем, який є більш обмеженим і значно дорожчим", - пояснив керівник напряму постачання ВПП.
Крім того, частина постачальників змушена:
"Ми вже фіксуємо затримки з постачанням на склади через погодні умови, відключення електроенергії та логістичні обмеження", - поділився Аудін.
На його думку, якщо така ситуація збережеться й надалі, "існує реальний ризик затримок у доставці допомоги до прифронтових громад, які залежать від гуманітарної підтримки".
Представник ВПП ООН розповів, що логістичні та безпекові команди щодня оцінюють ситуацію та відповідно коригують:
При цьому робота, за його словами, стала значно складнішою не лише через пошкоджену інфраструктуру та погодні умови, але й через зростання активності дронів поблизу прифронтових територій.
"Доставка гуманітарної допомоги стає дедалі небезпечнішою", - наголосив Аудін.
Насамкінець він повідомив, що "за останні два роки об'єкти ВПП, пункти розподілу, транспорт, склади та майно партнерів в Україні зазнали понад 70 атак".
Як результат - було пошкоджено склади, знищено транспорт і продовольчі вантажі, поранено гуманітарних працівників.
"Такі інциденти створюють серйозні ризики для гуманітарних команд і ще більше ускладнюють доступ до громад, які потребують допомоги. ВПП тісно співпрацює з партнерами та постачальниками, щоб знаходити альтернативні рішення та забезпечувати безперервність операцій", - підсумував фахівець.
