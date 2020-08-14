Гуляли и скандировали: в Минске ночь прошла относительно спокойно

Фото: протесты в Беларуси (TUT.By)

В Минске прошла мирная акция солидарности

В Минске и некоторых других городах Беларуси в ночь на пятницу все еще продолжались мирные акции протеста и солидарности. Поздно вечером люди продолжали гулять группами.

Об этом сообщает Onliner.

Отмечается, что в центре белорусской столицы не задерживали людей.

"На "Пушкинской" люди еще гуляли и скандировали. Проезжающие автомобили сигналят. Сегодня там без задержаний", - говорится в сообщении.

На Пушкинской около 30 минут назад люди еще гуляли и скандировали. Проезжающие автомобили сигналят. Сегодня там без задержаний. pic.twitter.com/f5jtgNRzdQ — Onliner (@OnlinerBY) August 13, 2020

Накануне с утра в белорусских городах выстраивались цепи солидарности. К женскому протесту подключились медицинские работники, железнодорожники, рабочие предприятий.

Напомним, с изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускают задержанных на мирных митингах людей, многих сразу забирают в больницу.

Отметим, за первые трое суток, по данным МВД, задержаны около 6700 человек, два человека погибли, при этом пострадали более 100 силовиков.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев принес извинения за травмы случайных людей на акциях протеста, при этом он не считает ситуацию, которая сложилась в Беларуси, революцией.